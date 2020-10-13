Напівголі австралійські пожежники знялися в нових календарях із врятованими тваринами. Гарячі фото

У мережі з'явилися нові випуски відомого календаря Australian Firefighters Calendar, для якого традиційно фотографуються пожежні з Австралії.

Мета проєкту – допомога тваринам. Як зазначили організатори на офіційному сайті, нові календарі на 2021 рік особливі, оскільки в 2020-му країна постраждала від масштабних пожеж. Згідно з оцінками, в результаті Австралія втратила близько 1 мільярда різноманітних тварин.

Нові календарі вийшли в декількох версіях: "Герої" (присвячений рятувальникам, які боролися з масштабними лісовими пожежами), "Класичний", "Анімалістичний" (тільки тварини, без пожежних), "Любителі тварин" (пожежні з різними врятованими видами), "Котячий" і "Собачий".

Обкладинки календарів australianfirefighterscalendar.com

Обкладинки Australian Firefighters Calendar australianfirefighterscalendar.com

"Ніхто не залишився байдужим, спостерігаючи за нашою дорогоцінною дикою природою, яка намагається врятуватися від лісових пожеж, і втрата дикої природи поза всяким розуміння.

Всі учасники Australian Firefighters Calendar вирішили, що в цьому році всі наші зусилля повинні бути зосереджені на дикій природі Австралії", – зазначив директор видавництва Девід Роджерс.

Календар з кішками australianfirefighterscalendar.com

Cat Calendar australianfirefighterscalendar.com

Мета продажу календаря – допомога тваринам australianfirefighterscalendar.com

Випуск Australian Firefighters Calendar з кішками australianfirefighterscalendar.com

Для 2021 року компанія випустила шість унікальних календарів. Крім того, "Герої" та "Любителі тварин" є новинками.

Перший присвячений наполегливій праці австралійських рятівників під час лісових пожеж, а в центрі уваги другого представлені найрізноманітніші види австралійської дикої природи, тварини-рятувальники і терапевти.

Animal Lovers Calendar australianfirefighterscalendar.com

Пожежний з врятованим кенгуру australianfirefighterscalendar.com

Коала, врятована під час пожеж australianfirefighterscalendar.com

Календар "Любителі тварин" australianfirefighterscalendar.com

Єхидна australianfirefighterscalendar.com

Поні-терапевт australianfirefighterscalendar.com

Фото з Animal Lovers Calendar australianfirefighterscalendar.com

"Наші популярні календарі для кішок і собак повертаються, але з деякими змінами. Оскільки коронавірус обмежив наш доступ до багатьох врятованих тварин, австралійську публіку попросили привести своїх врятованих пухнастих друзів на фотосесію, щоб вони допомогли створити календарі", – розповіли організатори.

Зібрані кошти з цієї серії виділять на пошуки нових господарів для безпритульних тварин.

Dog Calendar australianfirefighterscalendar.com

Австралійські пожежні знялися в новому календарі australianfirefighterscalendar.com

У фотосесії взяли участь врятовані тварини australianfirefighterscalendar.com

Фото з календаря із собаками і пожежними australianfirefighterscalendar.com

Австралійський пожежний australianfirefighterscalendar.com

Засоби Australian Firefighters Calendar також підуть на лікування поранених у результаті лісових пожеж в Австралії диких тварин.

"Підтримка за рахунок пожертвувань, наданих календарем, була життєво необхідна під час лісових пожеж, поставки були дуже обмежені, а вливання коштів із календаря допомогло врятувати багатьох", – зазначив доктор Майкл Пайн, головний ветеринар Лікарні дикої природи Каррамбін.

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