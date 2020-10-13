Полуобнаженные австралийские пожарные снялись в новых календарях со спасенными животными. Горячие фото

В сети появились новые выпуски известного календаря Australian Firefighters Calendar, для которого традиционно фотографируются пожарные из Австралии.

Цель проекта – помощь животным. Как отметили организаторы на официальном сайте, новые календари на 2021 год особенные, поскольку в 2020-м страна пострадала от масштабных пожаров. Согласно оценкам, в результате Австралия потеряла около 1 миллиарда разнообразных животных.

Новые календари вышли в нескольких версиях: "Герои" (посвящен спасателям, которые боролись с масштабными лесными пожарами), "Классический", "Анималистичный" (только животные, без пожарных), "Любители животных" (пожарные с разными спасенными видами), "Кошачий" и "Собачий".

Обложки календарей australianfirefighterscalendar.com

Обложки Australian Firefighters Calendar australianfirefighterscalendar.com

"Никто не остался равнодушным, наблюдая за нашей драгоценной дикой природой, пытающейся спастись от лесных пожаров, и потеря дикой природы вне всякого понимания.

Все участники Australian Firefighters Calendar решили, что в этом году все наши усилия должны быть сосредоточены на дикой природе Австралии", – отметил директор издательства Дэвид Роджерс.

Календарь с кошками australianfirefighterscalendar.com

Cat Calendar australianfirefighterscalendar.com

Цель продаж календаря – помощь животным australianfirefighterscalendar.com

Выпуск Australian Firefighters Calendar с кошками australianfirefighterscalendar.com

Для 2021 года компания выпустила шесть уникальных календарей. Кроме того, "Герои" и "Любители животных" являются новинками.

Первый посвящен упорному труду австралийских спасателей во время лесных пожаров, а в центре внимания второго представлены самые разные виды австралийской дикой природы, животных-спасателей и терапевтов.

Animal Lovers Calendar australianfirefighterscalendar.com

Пожарный со спасенным кенгуру australianfirefighterscalendar.com

Коала, спасенная во время пожаров australianfirefighterscalendar.com

Календарь "Любители животных" australianfirefighterscalendar.com

Ехидна australianfirefighterscalendar.com

Пони-терапевт australianfirefighterscalendar.com

Фото из Animal Lovers Calendar australianfirefighterscalendar.com

"Наши популярные календари для кошек и собак возвращаются, но с некоторыми изменениями. Поскольку коронавирус ограничил наш доступ ко многим спасенным животным, австралийскую публику попросили привести своих спасенных пушистых друзей на фотосессию, чтобы они помогли создать календари", – рассказали организаторы.

Собранные средства из этой серии выделят на поиски новых хозяев для бездомных животных.

Dog Calendar australianfirefighterscalendar.com

Австралийские пожарные снялись в новом календаре australianfirefighterscalendar.com

В фотосессии приняли участие спасенные животные australianfirefighterscalendar.com

Фото из календаря с собаками и пожарными australianfirefighterscalendar.com

Австралийский пожарный australianfirefighterscalendar.com

Средства Australian Firefighters Calendar также пойдут на лечение раненых в результате лесных пожаров в Австралии диких животных.

"Поддержка за счет пожертвований, предоставленных календарем, была жизненно необходима во время лесных пожаров, поставки были очень ограничены, а вливание средств из календаря помогло спасти многих", – отметил доктор Майкл Пайн, главный ветеринар Больницы дикой природы Каррамбин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из австралийского Сиднейского университета смогли узнать, как коалы пьют воду – ответ на этот вопрос искали 13 лет.