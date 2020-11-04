Ілона Гвоздьова показала фігуру та оприлюднила вагу через місяць після пологів. Фото

Українська танцівниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова близько місяця тому народила другу дитину. Зірка показала, як зараз виглядає її фігура і яка у неї вага.

На своїй сторінці в Instagram танцівниця поділилася кадрами, на яких продемонструвала форми (фото можна побачити нижче).

Перед шанувальниками Ілона постала в лосинах, що облягають, і сірому светрі. Вона повідомила, що на сьогодні її вага становить 62 кілограми.

Гвоздьова показала фігуру та оприлюднила вагу Instagram Ілони Гвоздьової

Гвоздьова показала фігуру після других пологів Instagram Ілони Гвоздьової

За її словами, зараз їй ще не можна займатися спортом, але через 10 днів Гвоздьова планує почати відновлення.

Гвоздьова оприлюднила свою вагу після других пологів Instagram Ілони Гвоздьової

Гвоздьова показала фігуру після народження другої дитини Instagram Ілони Гвоздьової

Так, танцівниця хоче прибрати зайву вагу на ногах, накачати сідниці, а також повернути в колишню форму прес і стегна.

Гвоздьова показала фігуру та оприлюднила вагу Instagram Ілони Гвоздьової

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