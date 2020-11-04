Илона Гвоздева показала фигуру и обнародовала вес спустя месяц после родов. Фото

Украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева около месяца назад родила второго ребенка. Звезда показала, как сейчас выглядит ее фигура и какой у нее вес.

На своей странице в Instagram танцовщица поделилась кадрами, на которых продемонстрировала формы (фото можно посмотреть ниже).

Перед поклонниками Илона предстала в облегающих лосинах и сером свитере. Она сообщила, что на сегодняшний день ее вес составляет 62 килограмма.

Гвоздева показала фигуру и обнародовала вес Instagram Илоны Гвоздевой

Гвоздева показала фигуру после вторых родов Instagram Илоны Гвоздевой

По ее словам, сейчас ей еще нельзя заниматься спортом, но через 10 дней Гвоздева планирует начать восстановление.

Гвоздева обнародовала свой вес после вторых родов Instagram Илоны Гвоздевой

Гвоздева показала фигуру после рождения второго ребенка Instagram Илоны Гвоздевой

Так, танцовщица хочет убрать лишний вес на ногах, накачать ягодицы, а также вернуть в прежнюю форму пресс и бедра.

Гвоздева показала фигуру и обнародовала вес Instagram Илоны Гвоздевой

Как сообщал OBOZREVATEL, американская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Джиджи Хадид, которая не так давно впервые стала мамой, показала фигуру после родов.