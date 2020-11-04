Ілона Гвоздьова показала фігуру та оприлюднила вагу через місяць після пологів. Фото

Українська танцівниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова близько місяця тому народила другу дитину. Зірка показала, як зараз виглядає її фігура і яка у неї вага.

На своїй сторінці в Instagram танцівниця поділилася кадрами, на яких продемонструвала форми (фото можна побачити нижче).

Перед шанувальниками Ілона постала в лосинах, що облягають, і сірому светрі. Вона повідомила, що на сьогодні її вага становить 62 кілограми.

За її словами, зараз їй ще не можна займатися спортом, але через 10 днів Гвоздьова планує почати відновлення.

Так, танцівниця хоче прибрати зайву вагу на ногах, накачати сідниці, а також повернути в колишню форму прес і стегна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська супермодель, "ангел" Victoria's Secret Джіджі Хадід, яка не так давно вперше стала мамою, показала фігуру після пологів.