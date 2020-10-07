Джастіна Бібера розкритикували в мережі за відверті фото з дружиною

Канадський музикант Джастін Бібер разом з дружиною Гейлі знялися в пікантних образах для італійської версії Vogue. У мережі пара піддалася критиці через відверті фото.

Так, на обкладинці жовтневого номера видання розмістили знімок подружжя, на якому вони позують, лежачи на ліжку. На світлині 23-річна модель закинула ногу на напівоголеного артиста. Відповідні кадри з'явилися на офіційній сторінці Vogue в Instagram (фото дивіться нижче).

"Моє серце там, де моя дружина", – такою цитатою Гельмута Ньютона прикрасили обкладинку журналу та фото пари.

Пара знялася для обкладинки журналу. Instagram Vogue Italia

Однак фанатам не сподобалися відверті знімки Джастіна та Гейлі. Вони відзначали, що після побаченого засумнівалися в щирості почуттів подружжя.

"Вони занадто ретельно намагаються довести, що люблять один одного", "Знаменитості, які щасливі в шлюбі, хочуть зберегти це в таємниці і не викладають свої відносини на загальний огляд", "Чому люди не бачать, що ці стосунки – фейк", – написали в коментарях.

Пара піддалася критиці в мережі. Instagram Vogue Italia

У мережі розкритикували пару. Instagram Vogue Italia

Фотосесія Джастіна та Гейлі Бібер: дивитися інші фото

Пара знялася у відвертій фотосесії. Instagram Vogue Italia

Пара знялася у фотосесії від Vogue Italia. Instagram Vogue Italia

Джастін і Гейлі Бібер у фотосесії від Vogue Italia. Instagram Vogue Italia

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джастін Бібер пройшов обряд хрещення разом з дружиною Гейлі. Обряд проходив не в церкві, а на відкритій воді, в яку подружжя опускалося зі своєї яхти.