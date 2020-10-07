Джастина Бибера раскритиковали в сети за откровенные фото с женой

Канадский музыкант Джастин Бибер вместе с женой Хейли снялись в пикантных образах для итальянской версии Vogue. В сети пара подверглась критике из-за откровенных фото.

Так, на обложке октябрьского номера издания разместили снимок супругов, на котором они позируют, лежа на кровати. На фотографии 23-летняя модель закинула ногу на полуобнаженного артиста. Соответствующие кадры появились на официальной странице Vogue в Instagram (фото смотрите ниже).

"Мое сердце там, где моя жена", – такой цитатой Гельмута Ньютона украсили обложку журнала и фото пары.

Пара снялась для обложки журнала. Instagram Vogue Italia

Однако фанатам не понравились откровенные снимки Джастина и Хейли. Они отмечали, что после увиденного усомнились в искренности чувств супругов.

"Они слишком тщательно пытаются доказать, что любят друг друга", "Знаменитости, которые счастливы в браке, хотят сохранить это в тайне и не выкладывают свои отношения на всеобщее обозрение", "Почему люди не видят, что эти отношения – фейк", – написали в комментариях.

Пара подверглась критике в сети. Instagram Vogue Italia

В сети раскритиковали пару. Instagram Vogue Italia

Фотосессия Джастина и Хейли Бибер: смотреть другие фото

Пара снялась в откровенной фотосессии. Instagram Vogue Italia

Пара снялась в фотосессии от Vogue Italia. Instagram Vogue Italia

Джастин и Хейли Бибер в фотосессии от Vogue Italia. Instagram Vogue Italia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джастин Бибер прошел обряд крещения вместе с женой Хейли. Обряд проходил не в церкви, а на открытой воде, в которую супруги опускались со своей яхты.