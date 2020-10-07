Джастіна Бібера розкритикували в мережі за відверті фото з дружиною

Канадський музикант Джастін Бібер разом з дружиною Гейлі знялися в пікантних образах для італійської версії Vogue. У мережі пара піддалася критиці через відверті фото.

Так, на обкладинці жовтневого номера видання розмістили знімок подружжя, на якому вони позують, лежачи на ліжку. На світлині 23-річна модель закинула ногу на напівоголеного артиста. Відповідні кадри з'явилися на офіційній сторінці Vogue в Instagram (фото дивіться нижче).

"Моє серце там, де моя дружина", – такою цитатою Гельмута Ньютона прикрасили обкладинку журналу та фото пари.

Однак фанатам не сподобалися відверті знімки Джастіна та Гейлі. Вони відзначали, що після побаченого засумнівалися в щирості почуттів подружжя.

"Вони занадто ретельно намагаються довести, що люблять один одного", "Знаменитості, які щасливі в шлюбі, хочуть зберегти це в таємниці і не викладають свої відносини на загальний огляд", "Чому люди не бачать, що ці стосунки – фейк", – написали в коментарях.

Фотосесія Джастіна та Гейлі Бібер: дивитися інші фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джастін Бібер пройшов обряд хрещення разом з дружиною Гейлі. Обряд проходив не в церкві, а на відкритій воді, в яку подружжя опускалося зі своєї яхти.