Демі Роуз вразила фанатів пікантними знімками біля басейну

Obozrevatel Папараці 11:54, 4.10.2020

Британська супермодель Демі Роуз поділилася з фоловерами порцією пікантних фото.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала знімки з відпочинку на Ібіці.

На кадрах Роуз позувала мокрою в басейні з розстібнутою сорочкою і в стрінгах. Модель похвалилася своїми пружніми сідницями і пишним бюстом.

"Глибина в її очах", – підписала фото зірка.

Демі Роуз позувала мокрій в басейні з розстебнутою сорочкою і в стрінгах.
Демі Роуз показала відверті фото в Instagram.

До слова, сміливі фото Демі Роуз шанувальники оцінюють позитивно, тому і нові пікантні кадри моделі також отримали сотні позитивних коментарів. Фанати відзначили, що дівчина має карколомний вигляд.

"Дивовижна", "Найкраща краса", "Захоплює дух!" - писали фоловери в коментарях під знімками.

Фанати відзначили, що Демі Роуз виглядає карколомно.
Нові відверті кадри Демі Роуз отримали сотні позитивних коментарів.
Фоловерів прийшли в захват від нових знімків Демі Роуз.
Шанувальники засипали Демі Роуз компліментами.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Демі Роуз показала пишні груди у відвертому боді.

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