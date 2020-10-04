Деми Роуз восхитила фанатов пикантными снимками у бассейна

Obozrevatel Папарацци 11:54, 4.10.2020

Британская супермодель Деми Роуз поделилась с фолловерами порцией пикантных фото.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала снимки с отдыха на Ибице.

На кадрах Роуз позировала мокрой в бассейне с расстегнутой рубашкой и в стрингах. Модель похвасталась своими упругими ягодицами и пышным бюстом.

"Глубина в ее глазах", – подписала фото звезда.

Деми Роуз позировала мокрой в бассейне с расстегнутой рубашкой и в стрингах.
Деми Роуз показала откровенные фото в Instagram.

К слову, смелые фото Деми Роуз поклонники оценивают позитивно, поэтому и новые пикантные кадры модели также получили сотни положительных комментариев. Фанаты отметили, что девушка выглядит сногсшибательно.

"Изумительная", "Совершенная красота", "Захватывает дух!" - писали фолловеры в комментариях под снимками.

Фанаты отметили, что Деми Роуз выглядит сногсшибательно.
Новые откровенные кадры Деми Роуз получили сотни положительных комментариев.
Фолловеры пришли в восторг от новых снимков Деми Роуз.
Поклонники засыпали Деми Роуз комплиментами.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном боди.

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