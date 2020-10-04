Демі Роуз вразила фанатів пікантними знімками біля басейну

Британська супермодель Демі Роуз поділилася з фоловерами порцією пікантних фото.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала знімки з відпочинку на Ібіці.

На кадрах Роуз позувала мокрою в басейні з розстібнутою сорочкою і в стрінгах. Модель похвалилася своїми пружніми сідницями і пишним бюстом.

"Глибина в її очах", – підписала фото зірка.

До слова, сміливі фото Демі Роуз шанувальники оцінюють позитивно, тому і нові пікантні кадри моделі також отримали сотні позитивних коментарів. Фанати відзначили, що дівчина має карколомний вигляд.

"Дивовижна", "Найкраща краса", "Захоплює дух!" - писали фоловери в коментарях під знімками.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Демі Роуз показала пишні груди у відвертому боді.