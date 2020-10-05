Астаф'єва засвітила пишні груди в пікантному образі. Фото

Українська співачка і актриса Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками пікантними фото, на якому позувала напівголою та засвітила пишні груди.

Відповідні знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одній світлині зірка була повністю голою, прикривши груди піджаком, а на іншій постала в чорних панчохах (фото дивіться нижче).

"Кожен ривок, це не тільки наш сенс. Я вірю, що мистецтво – це панацея для тих, хто ще людина. Ми люди. Ми – мистецтво!" – підписала одну зі світлин Астаф'єва.

Шанувальники прийшли в захват від пікантних публікацій актриси. Вони засипали її компліментами.

"Браво фотографу за те, що розкрив і показав Дашу такою ніжною, глибокою і красивою", "Яка ви крута! Обожнюю", "Дуже чуттєво та красиво", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша Астаф'єва зізналася, що впливовий і відома людина пропонував їй інтим за гроші.