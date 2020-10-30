53-річний 'Танцюючий мільйонер' показав зворушливе відео з новонародженою дочкою

Зовсім нещодавно 53-річний Джанлука Ваккі, більш відомий як "танцюючий мільйонер", вперше став батьком. Щасливий тато продовжує радувати шанувальників зворушливими фото та відео з маленькою.

Так, на своїй сторінці в Instagram Ваккі поділився черговим ніжним відео з новонародженою дочкою (відео можна подивитися нижче).

"Ласкаво просимо, Блю Єрусалим, я мріяв про цей момент 9 місяців, і тепер я буду тримати тебе на руках до кінця свого життя. Я люблю тебе. Тато", – підписав кадр чоловік.

Нагадаємо, що Джанлука і його кохана, модель Шарон Фонсека почали зустрічатися три роки тому. У пари різниця у віці – 28 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі спокусливо пройшовся на підборах. У мережі з'явилося відео.