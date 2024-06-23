Звездный американский футболист сбежал от голой проститутки, чтобы не платить за услуги. Видео

Известный американский футболист Террел Льюис стал участником голого скандала. 35-летний обладатель Супербоула, выступающий за клуб НФЛ "Филадельфия Иглз", сбежал от проституток, не заплатив им за интимные услуги. Видео инцидента попало в интернет, собрав миллионы просмотров.

Героиней забега стала 25-летняя модель OnlyFans по имени Миа Мерси.

Девушка, зарабатывающая не только фотографиями, не смогла догнать спортсмена, после чего решила выбить деньги другим путем.

Миа выложила ролик в сеть, тегнула аккаунты лиги, тренеров и коллег Льюиса по команде с требованием заставить его платить причитающееся вознаграждение.

После этого видео стало вирусным. Болельщики "Филадельфии Иглз" в комментариях издеваются над футболистом и просят взять в команду девушка, так как ее скорость не уступает скорости Льюиса на поле.

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