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Звездный американский футболист сбежал от голой проститутки, чтобы не платить за услуги. Видео

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
1,5 т.
Звездный американский футболист сбежал от голой проститутки, чтобы не платить за услуги. Видео

Известный американский футболист Террел Льюис стал участником голого скандала. 35-летний  обладатель Супербоула, выступающий за клуб НФЛ "Филадельфия Иглз", сбежал от проституток, не заплатив им за интимные услуги. Видео инцидента попало в интернет, собрав миллионы просмотров. 

Звездный американский футболист сбежал от голой проститутки, чтобы не платить за услуги. Видео

Героиней забега стала 25-летняя модель OnlyFans по имени Миа Мерси.

Звездный американский футболист сбежал от голой проститутки, чтобы не платить за услуги. Видео

Девушка, зарабатывающая не только фотографиями, не смогла догнать спортсмена, после чего решила выбить деньги другим путем. 

Звездный американский футболист сбежал от голой проститутки, чтобы не платить за услуги. Видео

Миа выложила ролик в сеть, тегнула аккаунты лиги, тренеров и коллег Льюиса по команде с требованием заставить его платить причитающееся вознаграждение. 

После этого видео стало вирусным. Болельщики "Филадельфии Иглз" в комментариях издеваются над футболистом и просят взять в команду девушка, так как ее скорость не уступает скорости Льюиса на поле.

Звездный американский футболист сбежал от голой проститутки, чтобы не платить за услуги. Видео
Звездный американский футболист сбежал от голой проститутки, чтобы не платить за услуги. Видео

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