Звездная саблистка Харлан сверкнула в вызывающем платье

Знаменитая и прекрасная фехтовальщица Ольга Харлан блеснула еще на одной фотосессии. Многократная чемпионка мира и Европы появилась в шикарном синем платье с разрезом, украсив свою шею завоеванными медалями.

Девушка из Николаева опубликовала фото на своей странице в Instagram. "Не смущайтесь, ребята. Я была намного более потной и уродливой, когда надевала этих "малышей" на шею. Скучаю по этому", – с юмором сделала Оля подпись на английском языке.

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Недавно Харлан уже демонстрировала кадр в похожем стиле, но, видимо, решила радовать своих поклонников порциями.

Несмотря на занятость на соревнованиях и тренировках, 31-летняя саблистка находит время и для развлечений. Недавно она успешно проявила себя в телешоу "Танці з зірками". Правда, это не всегда находило понимание у ее наставников. На Олимпийских играх-2020 в Токио украинка выступила неудачно, выбыв из борьбы за медали на предварительной стадии.

Будучи звездой мирового спорта, Харлан остается простой в общении и позволяет себе публиковать озорные фотографии за едой.

А завоевывать награды на международной арене она начала в составе сборной Украины еще в 2007 году.

Напомним, после развода с украинским коллегой Дмитрием Бойко фехтовальщица уже два года состоит в отношениях с итальянцем Луиджи Самеле.

Как рассказывал OBOZREVATEL, после Рождества с любимым Харлан попрощалась с другом.

Также Харлан нашла в Нью-Йорке место из сериала "Друзья".