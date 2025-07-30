Звезда женской НБА полностью разделась в свой день рождения, 'ошеломив поклонников'. Фотофакт

Американская баскетболистка Кайза Гондрезик, известная по выступлениям за клуб WNBA Chicago Sky, опубликовала провокационный снимок, на котором полностью обнажена — прикрывшись лишь рукой и полотенцем. Фото она выложила в Instagram в честь своего 28-летия.

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Гондрезик позировала на кровати в "костюме Евы", накинув полотенце на плечи и использовав руку, чтобы прикрыть тело.

Как сообщает The Sun, подписчики назвали снимок "искусством", а саму спортсменку — "божественной" и "ошеломляющей".

Это не первый раз, когда баскетболистка привлекает внимание откровенными фото. Ранее в июле она уже выкладывала снимки в одном полотенце, вызвав волну комментариев в соцсетях.

Кайза родом из баскетбольной семьи. Её отец Грант Гондрезик играл в НБА и выступал за клубы в Европе и Южной Америке.

Дядя Глен провёл шесть сезонов в НБА, а мать Лиза Харви в 1988 году выиграла студенческий чемпионат NCAA. Сестра Калабрия также играла в баскетбол и была женой игрока НФЛ Дуэйна Хаскинса, трагически погибшего в 2022 году.

Свою карьеру Кайза начала в Университете Мичигана, где попала в символическую сборную новичков конференции Big Ten. Позже она выступала за West Michigan, где показывала стабильные результаты, в среднем набирая более 17 очков за игру.

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