Звезда сборной Аргентины на авто убил человека. Фото

Бывший голкипер сборной Аргентины по футболу Пабло Кавальеро стал участником смертельного ДТП, сообщает The Sun.

46-летний Кавальеро, будучи за рулем Volkswagen Tiguan, сбил 57-летнего местного жителя Хуана Риверо на шоссе 2 недалеко от Эчеверри в Аргентине.

Скорая помощь быстро приехала к месту происшествия из ближайшего поста на автомагистрали, но спасти пострадавшего не смогла. Полиция конфисковала автомобиль Кавальеро. Экс-футболист был обвинен в непредумышленном убийстве.

Бывший вратарь, который сейчас является спортивным директором аргентинского клуба "Велес Сарсфилд, ехал домой после победы своего клуба 2:0 на выезде с "Архентинос Хуниорс".

Голкипер принял участие в 26 матчах сборной Аргентины с 1996 по 2006 года и помог команде выиграть серебряную медаль на Олимпийских играх 1996 года в Атланте.

Кавальеро был основным вратарем аргентинцев на чемпионате мира по футболу 2002 года в Южной Корее и Японии, где "бело-голубые" проиграли Англии 0:1 на групповом этапе благодаря пенальти Дэвида Бекхэма.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего защитника киевского "Динамо" Карлоса Самбрано, который сейчас выступает за "Боку Хуниорс", обвинили в том, что он сбил человека и сбежал с места ДТП.