Звезда OnlyFans с рекордом взяла медаль на Олимпиаде-2024 и поразила неожиданным поступком. Видео

Канадская прыгунья с шестом Алиша Ньюмен завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2024 и установила национальный рекорд, преодолев планку на высоте 4.85 метра. Сразу после своего победного прыжка 30-летняя уроженка канадского Лондона станцевала тверк, собрав почти полмиллиона просмотров в социальных сетях.

Ньюмен является настоящей звездой сервиса OnlyFans. Подписка на ее аккаунт стоит 10 фунтов в месяц, и там спортсменка не стесняется выкладывать очень откровенный контент (Внимание 18+)

Завоевав "бронзу" Парижа-2024 Алиша стала первой канадкой, которая выиграла олимпийскую медаль в прыжках с шестом с 1912 года. OBOZ.UA предлагает своим читателям самим оценить внешность титулованной спортсменки.

Как сообщал OBOZ.UA шведский легкоатлет Арман Дюплантис, которого называют Новым Бубкой, стал чемпионом Олимпийских игр 2024 года в прыжках с шестом.

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