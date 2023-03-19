newspaper
img

Звезда Onlyfans дала "голое обещание", если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
5 минут
1,2 т.
Звезда Onlyfans дала 'голое обещание', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото

Модель Onlyfans и фанатка итальянского "Наполи" Паола Саулино отпраздновала жеребьевку  Лиги чемпионов, пообещав отправиться в автобусный тур голой, если неаполитанцы выиграют турнир. 34-летняя итальянка был очень довольна, узнав, что ее команда в 1/4 финала ЛЧ сыграет с "Миланом".

Видео дня
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото

"Наполи" стал настоящим открытием в этом сезоне, поскольку они лидируют в турнирной таблице Серии А с преимуществом в 18 очков, а их европейские подвиги заставили многих поверить в то, что они могут выиграть Лигу чемпионов.

Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото

И Паола поклялась устроить настоящее откровенное безумие, если подопечные Лучано Спаллетти пройдут до конца свой путь в Европе. В пользу этого говорят победы над такими клубами, как "Ливерпуль", "Аякс", "Рейнджерс" и "Айнтрахт Франкфурт".

Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото

Модель пообещала объехать Неаполь на крыше открытого автобуса полностью обнаженной, если лидеры Серии А привезут домой "золото" ЛЧ.

"Это то, что я могу сделать, и это то, что я могу себе позволить. Честно говоря, я не считаю аренду автобуса самой дорогой вещью в мире. Я думаю, что, смогу договориться за 3000 евро", - цитирует Саулино The Sun.

Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото

Девушка не боится никаких команд английской Премьер-лиги после того, как "Наполи" разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:1 на групповом этапе.

"Честно говоря, меня немного смущает только "Манчестер Сити". Но то, что мы делаем в Серии А, невероятно. В отличие от Премьер-лиги, где "Арсенал" наступает на пятки "Сити", у "Наполи" нет соперников, поэтому сравнивать не с чем", – заявила итальянская звезда сайта для взрослых.

Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото

Паола ворвалась в информационное пространство страны в 2017 году, пообещав заняться оральным сексом со всей командой, если "Наполи" выиграет Лигу чемпионов.

Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото
Звезда Onlyfans дала ''голое обещание'', если ее любимый клуб выиграет Лигу чемпионов. Фото

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!