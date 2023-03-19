Модель Onlyfans и фанатка итальянского "Наполи" Паола Саулино отпраздновала жеребьевку Лиги чемпионов, пообещав отправиться в автобусный тур голой, если неаполитанцы выиграют турнир. 34-летняя итальянка был очень довольна, узнав, что ее команда в 1/4 финала ЛЧ сыграет с "Миланом".

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"Наполи" стал настоящим открытием в этом сезоне, поскольку они лидируют в турнирной таблице Серии А с преимуществом в 18 очков, а их европейские подвиги заставили многих поверить в то, что они могут выиграть Лигу чемпионов.

И Паола поклялась устроить настоящее откровенное безумие, если подопечные Лучано Спаллетти пройдут до конца свой путь в Европе. В пользу этого говорят победы над такими клубами, как "Ливерпуль", "Аякс", "Рейнджерс" и "Айнтрахт Франкфурт".

Модель пообещала объехать Неаполь на крыше открытого автобуса полностью обнаженной, если лидеры Серии А привезут домой "золото" ЛЧ.

"Это то, что я могу сделать, и это то, что я могу себе позволить. Честно говоря, я не считаю аренду автобуса самой дорогой вещью в мире. Я думаю, что, смогу договориться за 3000 евро", - цитирует Саулино The Sun.

Девушка не боится никаких команд английской Премьер-лиги после того, как "Наполи" разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:1 на групповом этапе.

"Честно говоря, меня немного смущает только "Манчестер Сити". Но то, что мы делаем в Серии А, невероятно. В отличие от Премьер-лиги, где "Арсенал" наступает на пятки "Сити", у "Наполи" нет соперников, поэтому сравнивать не с чем", – заявила итальянская звезда сайта для взрослых.

Паола ворвалась в информационное пространство страны в 2017 году, пообещав заняться оральным сексом со всей командой, если "Наполи" выиграет Лигу чемпионов.

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