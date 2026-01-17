Звезда фильмов для взрослых пообещала групповой секс футболистам 'Манчестер Юнайтед'

Актриса фильмов для взрослых Бонни Блю отреагировала на скандал вокруг взломанного аккаунта Бруну Фернандеша и публично предложила игрокам "Манчестер Юнайтед" своеобразную "награду". Поводом стала публикация в соцсети X, опубликованная хакером от имени капитана манкунианцев и намекающая на развлечения между ним и Бонни (настоящее имя Тиа Биллингер).

Аккаунт Фернандеша был взломан накануне манчестерского дерби, а позже футболист восстановил контроль над страницей и все публикации удалили. Бонни Блю, заявила, что не против "поддержать" игроков клуба на фоне неудачных результатов и напряженной атмосферы в команде.

В разговоре с Daily Star Sport она высказалась предельно откровенно и с иронией связала свое предложение с формой "Манчестер Юнайтед": "У них впереди дерби с "Манчестер Сити", а после финального свистка Бруну может сразу заехать ко мне. Я за дополнительное время, никакой "сухой" игры и настоящую выносливость. Он может взять с собой и партнеров по команде: кажется, "Манчестер Юнайтед" отчаянно нужен антистресс", — сказала Бонни Блю.

Также актриса раскритиковала частые тренерские перестановки в клубе и намекнула, что проблема не только в наставниках, а в самих футболистах, которым, по ее словам, стоит "выкладываться сильнее".

По данным издания, руководство "Манчестер Юнайтед" ранее выпустило заявление с просьбой не взаимодействовать с взломанным аккаунтом Фернандеша, после чего хакер еще некоторое время продолжал публиковать провокационные сообщения, но затем исчез из сети.

