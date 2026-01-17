УкраїнськаУКР
Звезда фильмов для взрослых пообещала групповой секс футболистам "Манчестер Юнайтед"

Звезда фильмов для взрослых пообещала групповой секс футболистам 'Манчестер Юнайтед'

Актриса фильмов для взрослых Бонни Блю отреагировала на скандал вокруг взломанного аккаунта Бруну Фернандеша и публично предложила игрокам "Манчестер Юнайтед" своеобразную "награду". Поводом стала публикация в соцсети X, опубликованная хакером от имени капитана манкунианцев и намекающая на развлечения между ним и Бонни (настоящее имя Тиа Биллингер).

Видео дня
Аккаунт Фернандеша был взломан накануне манчестерского дерби, а позже футболист восстановил контроль над страницей и все публикации удалили. Бонни Блю, заявила, что не против "поддержать" игроков клуба на фоне неудачных результатов и напряженной атмосферы в команде.

В разговоре с Daily Star Sport она высказалась предельно откровенно и с иронией связала свое предложение с формой "Манчестер Юнайтед": "У них впереди дерби с "Манчестер Сити", а после финального свистка Бруну может сразу заехать ко мне. Я за дополнительное время, никакой "сухой" игры и настоящую выносливость. Он может взять с собой и партнеров по команде: кажется, "Манчестер Юнайтед" отчаянно нужен антистресс", — сказала Бонни Блю.

Также актриса раскритиковала частые тренерские перестановки в клубе и намекнула, что проблема не только в наставниках, а в самих футболистах, которым, по ее словам, стоит "выкладываться сильнее". 

По данным издания, руководство "Манчестер Юнайтед" ранее выпустило заявление с просьбой не взаимодействовать с взломанным аккаунтом Фернандеша, после чего хакер еще некоторое время продолжал публиковать провокационные сообщения, но затем исчез из сети.

