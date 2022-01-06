Звезда фехтования Харлан нашла в Нью-Йорке памятное место. Фотофакт

Знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан в первые дни нового года вспомнила свое яркое пребывание в Нью-Йорке. В США девушка из Николаева летала в конце декабря вместе со своим возлюбленным – итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

На своей странице в Instagram многократная чемпионка мира и Европы поделилась особенной фотографией с улиц Нью-Йорка, на которой предстала с радостной улыбкой в светлом наряде. "Вспоминая Нью-Йорк. Кто узнал это место?" – спросила Оля у своих почитателей.

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Сразу же посыпались ответы, что это дом с кафе из знаменитого американского сериала "Друзья".

Спортсменка призналась, что ей очень понравился Город большого яблока.

Тем более, время там она провела в прекрасной компании.

Чуть ранее девушка поздравила всех с праздником и поделилась своими мыслями накануне наступления Нового года.

"2021 год был нелегким. Он меня многому научил, подарил много чего нового. Ни о чем не жалею и чувствую, что следующий год будет лучше. Может, загадаю первый раз желание в новогоднюю ночь. Говорят, это работает. Ну, что ж, посмотрим", – призналась Оля.

А первое свое сообщение в 2022 году она посвятила шоу "Танці з зірками", в котором участвовала вместе с Дмитрием Дикусаром.

Напомним, олимпийской чемпионкой Ольга стала в команде еще в 2008 году, а вот из Токио-2020 вернулась без медали.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харлан стала лучшей в мире в фехтовании и второй в "Танцях з зірками".

Ранее саблистка Харлан рассказала о фото с россиянками на Олимпиаде.