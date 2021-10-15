Звезда биатлона меряет купальники и платья перед стартом сезона

Биатлонный сезон стартует лишь в конце ноября, но спортсмены уже вовсю ведут подготовку. Одна из лучших биатлонисток планеты, итальянка Доротея Вирер, пока что не только тренируется, но и находит время на перерывы для отдыха. Впрочем, даже с коллегами по зимним видам она умудряется фотографироваться в платье.

Вирер считается одной из самых привлекательных спортсменок не только Италии, но и мирового биатлона.

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31-летняя красавица засыпала свою страницу в Instagram фотографиями с курортов в купальниках и платьях. Причем, на всех Доротея предстает в разных нарядах и порой в необычной обстановке.

Из ее купальников можно собрать большую коллекцию. Девушка не стесняется показывать свою фигуру.

Отдыхать она умеет не хуже, чем добывать медали в биатлоне.

Когда у спортсменки выпадает несколько дней отдыха, она предпочитает даже осенью поехать на море.

В Instagram у биатлонистки – более 600 тысяч подписчиков.

А порой Доро отдает предпочтение и длинным платьям. Неизменной же остается ее жизнерадостная улыбка.

Напомним, Вирер – победительница общего зачета Кубка мира сезонов 2018/2019 и 2019/2020, многократная призерка чемпионатов мира. А вот на Олимпийских играх 2014 и 2018 годов она брала лишь по "бронзе" в смешанных эстафетах.

Как рассказывал OBOZREVATEL ранее, полураздетая лучшая биатлонистка мира показала свое тело в межсезонье.