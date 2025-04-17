Знаменитый российский хоккеист оказался сексуальным насильником – СМИ раскрыли подробности грандиозного скандала

Знаменитого российского нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина обвинили в сексуальном насилии — как выяснило издание The Athletic, дело было замято благодаря финансовым выплатам и соглашениям о неразглашении. Скандал касается инцидента, произошедшего в декабре 2023 года во время выездной игры команды.

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По информации источников, знакомых с ситуацией, 33-летний хоккеист в отеле отобрал у сотрудницы клуба телефон, заявив, что вернёт его, только если она поднимется в его номер. Когда женщина зашла в комнату, хоккеист якобы повалил её на кровать. Ей удалось оттолкнуть его, забрать телефон и покинуть номер. Инцидент долгое время не был обнародован — женщина сообщила о нём спустя несколько месяцев, уже после того, как попала под внутреннее расследование по другому делу.

Панарин и компания MSG, владеющая "Рейнджерс", выплатили компенсацию бывшей сотруднице клуба. Женщина ушла из организации летом 2024 года после заключения двух соглашений: одного с игроком, другого – с работодателем. В обоих документах закреплены положения о неразглашении и отсутствии признания вины.

Ни Панарин, ни его представители не прокомментировали ситуацию. В НХЛ заявили, что клуб заказал независимое расследование, и лига была полностью в курсе хода дела. Представители MSG подтвердили, что вопрос "урегулирован". В правоохранительные органы жертва, по имеющимся данным, не обращалась.

Артемий Панарин имеет внушительный список достижений в составе сборной России как на молодёжном, так и на взрослом уровне.

В 2011 году он стал чемпионом мира среди молодёжи, сыграв ключевую роль в финале против Канады. При счёте 0:3 именно Панарин открыл счёт для россиян в третьем периоде, а затем забросил и победную шайбу — сборная совершила впечатляющий камбэк и выиграла 5:3.

На взрослом уровне Панарин стабильно выступал на чемпионатах мира. В 2015 году он набрал 10 очков (5+5) за 10 матчей. Год спустя, в 2016-м, сыграл ещё результативнее — 15 очков (6+9), став вторым бомбардиром турнира. А на чемпионате мира 2017 года стал лучшим игроком команды и всего турнира: 17 очков (4+13) в 9 матчах, первое место по передачам, звание лучшего нападающего турнира и место в символической сборной.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российская фигуристка Вероника Жилина заявила, что ее хореограф и тренер Сергей Розанов домогался к ней во время тренировочных сборов. По словам спортсменки, инциденты произошли, когда ей было 11 лет.

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