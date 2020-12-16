Знаменитый футболист получил перелом черепа в матче. Видео

Мексиканский нападающий английского "Вулверхэмптона" Рауль Хименес получил перелом черепа в гостевом матче 10-го тура английской Премьер-лиги против "Арсенала" (2:1).

На 15-й минуте 29-летний футболист сборной Мексики после подачи с углового в борьбе за верховой мяч столкнулся с защитником "канониров" Давидом Луисом.

Около 10 минут олимпийскому чемпиону Лондона-2012 и обладателю Кубка КОНКАКАФ-2019 оказывали помощь на поле, а затем срочно увезли в госпиталь.

Сразу после инцидента "Вулверхэмптон" опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что Хименес перенес операцию и чувствует себя нормально.

"Он уже успел повидаться со своей девушкой Даниэлой и сейчас отдыхает. Игрок будет находиться под наблюдением в течение нескольких дней, пока не поправится. Клуб хотел бы поблагодарить медицинский персонал "Арсенала", парамедиков Национальной службы здравоохранения, персонал больницы и хирургов, которые благодаря своему профессионализму, оперативно оказали ему всю необходимую помощь", - говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Колумбии и "Байера" Сантьяго Ариас получил страшный перелом голеностопа в матче своей национальной команды против Венесуэлы (3:0).