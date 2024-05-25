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Знаменитый футболист лишился карьеры из-за помешанной на сексе невесты. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
3 минуты
4,1 т.
Знаменитый футболист лишился карьеры из-за помешанной на сексе невесты. Фото

Немецкий футбольный клуб "Айнтрахт" из Франкфурта считает, что причиной игрового спада их звездного вратаря Кевина Траппа является его "помешанная на сексе" невеста Изабель Гулар. 33-летний Трапп пережил трудный сезон и на прошлой неделе не попал в предварительный состав сборной Германии на Евро-2024.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на Bild, Траппа, сыгравшего ключевую роль в триумфе "Айнтрахта" в Лиге Европы в 2022 году, на тренировках обвинили в том, что он перестал "нырять" за мячом при каждом ударе с близкого расстояния.

Знаменитый футболист лишился карьеры из-за помешанной на сексе невесты. Фото

Гулар якобы оказывает негативное влияние на его карьеру. По утверждению инсайдеров 39-летняя супермодель даже указывает своему жениху, как ему следует выходить из машины на публичных мероприятиях, чтобы они могли сделать лучшие совместные фотографии.

Знаменитый футболист лишился карьеры из-за помешанной на сексе невесты. Фото

Гулар, родом из Бразилии, наибольшую популярность получила, будучи одним из ангелов Victoria's Secret в период с 2005 по 2008 год.

Знаменитый футболист лишился карьеры из-за помешанной на сексе невесты. Фото
Знаменитый футболист лишился карьеры из-за помешанной на сексе невесты. Фото

Она также работала с Sports Illustrated Swimsuit Issue и Armani Exchange. Трапп и Гуларт помолвлены с 2018 года, но еще не связали себя узами брака.

Знаменитый футболист лишился карьеры из-за помешанной на сексе невесты. Фото
Знаменитый футболист лишился карьеры из-за помешанной на сексе невесты. Фото

В начале их отношений, когда Трапп играл за ПСЖ, Гулар рассказывала об их сексуальной жизни, заявив, что были установлены строгие правила в случае поражения его команды.

"Мы с Кевином много занимаемся любовью — четыре или пять раз в неделю. Но если он проиграл важную игру, я могу накраситься, надеть лучшее нижнее белье – и секса все равно не будет", - признавалась девушка.

Знаменитый футболист лишился карьеры из-за помешанной на сексе невесты. Фото

На счету Траппа девять матчей за сборную Германии, последний из которых - товарищеское поражение от Австрии в ноябре. Предполагается, что место Траппа во франкфуртской команде также окажется под угрозой в преддверии следующего сезона.

Знаменитый футболист лишился карьеры из-за помешанной на сексе невесты. Фото

Несмотря на то, что у Траппа есть контракт с клубом до 2026 года, молодой бразильский вратарь Кауа Сантос, 21 год, перешедший из "Фламенго" прошлым летом, оказывает на него давление в борьбе за место в стартовом составе.

Знаменитый футболист лишился карьеры из-за помешанной на сексе невесты. Фото

Трапп, защищая ворота ПСЖ дважды выиграл чемпионат Франции (2016, 2018 года). Трижды становился обладателем Кубка Франции, 5 раз выигрывал Суперкубок Франции. В 2022-м вместе с "Айнтрахтом" выиграл Лигу Европы.

Знаменитый футболист лишился карьеры из-за помешанной на сексе невесты. Фото

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