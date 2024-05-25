Знаменитый футболист лишился карьеры из-за помешанной на сексе невесты. Фото

Немецкий футбольный клуб "Айнтрахт" из Франкфурта считает, что причиной игрового спада их звездного вратаря Кевина Траппа является его "помешанная на сексе" невеста Изабель Гулар. 33-летний Трапп пережил трудный сезон и на прошлой неделе не попал в предварительный состав сборной Германии на Евро-2024.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на Bild, Траппа, сыгравшего ключевую роль в триумфе "Айнтрахта" в Лиге Европы в 2022 году, на тренировках обвинили в том, что он перестал "нырять" за мячом при каждом ударе с близкого расстояния.

Гулар якобы оказывает негативное влияние на его карьеру. По утверждению инсайдеров 39-летняя супермодель даже указывает своему жениху, как ему следует выходить из машины на публичных мероприятиях, чтобы они могли сделать лучшие совместные фотографии.

Гулар, родом из Бразилии, наибольшую популярность получила, будучи одним из ангелов Victoria's Secret в период с 2005 по 2008 год.

Она также работала с Sports Illustrated Swimsuit Issue и Armani Exchange. Трапп и Гуларт помолвлены с 2018 года, но еще не связали себя узами брака.

В начале их отношений, когда Трапп играл за ПСЖ, Гулар рассказывала об их сексуальной жизни, заявив, что были установлены строгие правила в случае поражения его команды.

"Мы с Кевином много занимаемся любовью — четыре или пять раз в неделю. Но если он проиграл важную игру, я могу накраситься, надеть лучшее нижнее белье – и секса все равно не будет", - признавалась девушка.

На счету Траппа девять матчей за сборную Германии, последний из которых - товарищеское поражение от Австрии в ноябре. Предполагается, что место Траппа во франкфуртской команде также окажется под угрозой в преддверии следующего сезона.

Несмотря на то, что у Траппа есть контракт с клубом до 2026 года, молодой бразильский вратарь Кауа Сантос, 21 год, перешедший из "Фламенго" прошлым летом, оказывает на него давление в борьбе за место в стартовом составе.

Трапп, защищая ворота ПСЖ дважды выиграл чемпионат Франции (2016, 2018 года). Трижды становился обладателем Кубка Франции, 5 раз выигрывал Суперкубок Франции. В 2022-м вместе с "Айнтрахтом" выиграл Лигу Европы.

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