Знаменитый экс-футболист ушел от жены ради модели, которая младше его на 22 года

Звезда французского футбола Давид Жинола принял участие в телешоу "Я знаменитость", где рассказал о своих отношениях с Маевой Денат. Французская модель младше 54-летнего Давида на 22 года и ради нее звезда "Тоттенхэма" и ПСЖ бросил в свое время предыдущую супругу.

Жинола и Денат познакомились во время благотворительного матча в 2018 году во Франции. Тогда этот день едва не стал последним для француза. У него случилась остановка сердца.

Бывший хавбек сборной Франции был мертв девять минут, пока врачи с помощью дефибриллятора не восстановили его пульс. После того, как бывшего спортсмена доставили в больницу, хирурги провели трехчасовую операцию по шунтированию.

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"Мы встретились в день его клинической смерти. Общий друг познакомил нас в ресторане в Каннах. Это было сразу после полуночи, мы поговорили и поцеловались, а затем он отправился на это благотворительное мероприятие",– вспоминала потом Денат

Она была еще в Марселе, когда ее друг позвонил и рассказал о происшествии.

"Он сказал: "Вы слышали, что случилось с Давидом? Что вы с ним сделали?" - "Я сказала: "Мы просто поговорили, поцеловались, а потом ушли - вот и все", – поведала девушка.

Всего несколько месяцев спустя Давид и Маева были замечены в Париже идущими рука об руку.

В том же году он развелся со своей первой женой Коралиной - бывшей моделью и матерью его двоих детей, Андреа и Карлы. В 2018 году Маева родила 51-летнему Давиду первенца - дочку.

"Я больше всего боюсь, что он уйдет, а потом что-то случится. Я боюсь мысли, что он не вернется домой", – сказала Маева в интервью The Sun.