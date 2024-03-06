Знаменитый боксер-чемпион заявил, что был изнасилован членами Богемского клуба

Действующий чемпион по версии WBC Silver в легком весе и бывший временный чемпион мира по версии WBC (2021) Райан Гарсия (24-1, 20 КО) заявил, что был изнасилован членами Богемского клуба. Американец в интервью lowkickmma признался, что все произошло в Богемской роще, когда он был совсем ребенком.

Для справки: Богемская роща — это ограниченный участок земли площадью 2700 акров в Калифорнии, принадлежащий частному джентльменскому клубу, известному как Богемский клуб. Ежегодно в середине июля Богемская роща принимает более чем двухнедельный лагерь самых выдающихся людей мира: политиков, бизнесменов и деятелей культуры.

"Они изнасиловали меня, да! Мне было два года, и они меня изнасиловали. У меня есть доказательства этого. Вот тут-то все и началось", – сказал Гарсия.

По словам боксера его держали в заложниках и заставляли смотреть, как насилуют маленьких детей.

"Они, черт возьми, отвезли меня в чертов лес и… Я не шучу, братан. У меня есть чертовы доказательства. Мне плевать, верят мне или нет. Я покажу такое чертово видео, в какое невозможно поверить. Богемская роща реальна. Они, черт возьми, связали меня и заставили смотреть. Вы знаете высшую элиту. Вы знаете, кто они", – подытожил Райан Гарсия.

20 апреля 2024 года в Бруклине (Нью Йорк, США) на арене Barclays Center Гарсия проведет бой за звание чемпиона мира по версии WBC в суперлегком весе против чемпиона Девина Хэйни (31-0, 15 КО).

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