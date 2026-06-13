Знаменитые актрисы фильмов для взрослых 'попали в эфир' ЧМ-2026, вызвав ажиотаж в сети. Фотофакт

Знаменитые актрисы фильмов для взрослых Миа Халифа и Лана Роудс неожиданно оказались в центре внимания во время стартовых матчей ЧМ-2026 после появления вирусного снимка с трибун матча США против Парагвая. Якобы совместная фотография девушек стремительно разошлась по соцсетям.

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Публикация вызвала бурную реакцию пользователей, а некоторые болельщики в шутку назвали девушек "секретным оружием" американской сборной.

Поводом для обсуждений стал пост в соцсети X, где утверждалось, что актрисы присутствовали на встрече. Под публикацией появились десятки комментариев, а сам кадр собрал более 2 млн просмотров.

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Дополнительным подтверждением стала публикация Мии Халифы в Instagram. Она показала, что во время матча находилась дома и смотрела трансляцию по телевизору. Лана Роудс, напротив, поддержала шутку и разместила вирусное изображение у себя в соцсетях с подписью: "Вышла поддержать свою страну".

Несмотря на многочисленные обсуждения, никаких подтверждений присутствия актрис на матче ЧМ-2026 не появилось.

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