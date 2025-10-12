Знаменитая украинская теннисистка в Китае снялась в коротком топе с декольте и произвела фурор. Фото

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№31 WTA) похвасталась фотографии из Китая, где во вторник, 14 октября, начнёт выступление на турнире серии WTA 500. Первой соперницей будет 19-летняя канадка Виктория Мбоко (№24 WTA). Наша соотечественница выложила снимки из Нинбо, очаровав подписчиков в Instagram.

Видео дня

Теннисистка для фотосессии выбрала наряд в спокойных тонах — короткий топ и свободную рубашку молочного цвета, а также коричневую замшевую мини-юбку с широким ремнём. Лёгкая рубашка добавила образу непринуждённости, а короткий крой подчеркнул спортивную фигуру Даяны.

Лаконичная сумка и простые украшения удачно завершили образ. На фоне вечерних огней Ястремская выглядела естественно, уверенно и очень стильно, что сразу отметили в комментариях.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться этими и другими снимками.

Отметим, что победительница поединка Ястремская - Мбоко во втором круге сыграет с третьим номером посева — представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№9 WTA), которая борется за попадание на Итоговый турнир сезона.

Соревнования в Нинбо пройдут с 13 по 19 октября на хардовых кортах. Действующая чемпионка турнира — австралийка Дарья Касаткина (№19 WTA), уже завершившая сезон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!