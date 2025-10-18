Знаменитая украинская теннисистка разделась на Мальдивах до бикини и поразила Instagram. Фото

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№28 WTA) отправилась наслаждаться отдыхом на Мальдивы, поделившись яркими снимками с побережья Индийского океана. Спортсменка опубликовала серию фото в купальнике на фоне лазурной воды, вызвав бурную реакцию среди подписчиков.

Публикация 23-летней киевлянки собрала тысячи лайков и сотни комментариев.

Пользователи восхищались не только живописными видами, но и образом спортсменки, отмечая, что Марта выглядит расслабленно и счастливо после насыщенного сезона.

Фанаты написали, что кадры со сказочного острова выглядят "как кадры из рекламы рая" и поблагодарили теннисистку за позитив и красоту, которой она делится в соцсетях.

Не так давно Костюк стала героиней новой фотосессии для журнала Vogue Ukraine. В интервью спортсменка призналась, что впервые за карьеру чувствует себя по-настоящему свежо в конце сезона и ценит не только победы, но и путь, который прошла.

