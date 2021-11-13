Знаменитая украинская теннисистка разделась до купальника в Instagram. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Леся Цуренко

Прославленная украинская теннисистка Леся Цуренко порадовала своих многочисленных подписчиков в Instagram фотосессией в соблазнительном купальнике. 32-летняя киевлянка отправилась в Кишенев, откуда и выложила снимки.

В кадре довольная и отдохнувшая Цуренко делает селфи. На спортсменке голубой купальник, который подчеркивает идеальное тело украинки.

Леся Цуренко

В комментариях поклонники не смогли сдержать эмоций, восхищаясь формами нашей соотечественницы.

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Леся Цуренко на отдыхе
Леся Цуренко
Леся Цуренко в купальнике

"Тело – чистое совершенство ... все, что вам нужно сделать, это сосредоточиться на теннисе ... после этого отдыха, разумеется", – написал один из юзеров.

Большинство фанатов оставили комплименты и смайлы в виде сердечек.

Комментарии под фото Леси Цуренко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цуренко произвела фурор в Instagram, выложив фотографию с гамбургером и приоткрытой грудью.

Леся Цуренко