Знаменитая украинская теннисистка разделась до купальника в Instagram. Фотофакт

Прославленная украинская теннисистка Леся Цуренко порадовала своих многочисленных подписчиков в Instagram фотосессией в соблазнительном купальнике. 32-летняя киевлянка отправилась в Кишенев, откуда и выложила снимки.

В кадре довольная и отдохнувшая Цуренко делает селфи. На спортсменке голубой купальник, который подчеркивает идеальное тело украинки.

В комментариях поклонники не смогли сдержать эмоций, восхищаясь формами нашей соотечественницы.

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"Тело – чистое совершенство ... все, что вам нужно сделать, это сосредоточиться на теннисе ... после этого отдыха, разумеется", – написал один из юзеров.

Большинство фанатов оставили комплименты и смайлы в виде сердечек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цуренко произвела фурор в Instagram, выложив фотографию с гамбургером и приоткрытой грудью.