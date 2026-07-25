Знаменитая украинская теннисистка надела "прозрачное" платье и произвела фурор на Ибице. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк поделилась с подписчиками новым видео с отдыха на Ибице. Теннисистка появилась в эффектном черном платье с прозрачной юбкой, которые подчеркивали спортивные бедра 23-летней киевлянки.

Видео дня

Наша теннисистка опубликовала видео, на котором идет по улице одного из курортных районов острова. Для вечернего выхода Костюк выбрала облегающее черное платье с открытыми боками и полупрозрачной тканью, дополнив образ небольшой сумкой и собранными волосами.

Поклонники не скупились на комплименты, отметив, что украинка выглядит элегантно и очень эффектно. Многие также пожелали ей хорошо отдохнуть перед возвращением на корт.

Главные истории дня

Сейчас Марта проводит отпуск после завершения первой части сезона. Впереди у нее подготовка к серии турниров в Северной Америке, которая завершится выступлением на US Open.

Напомним, что Костюк пропустит престоящий турнир DC Open в Вашингтоне (который стартует 27 июля) и вернется на корт в августе на турнирах в Торонто (Канада) и Цинциннати (США). Украинка собирается лучше восстановиться и точечно подготовиться к заключительному турниру Большого шлема в сезоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!