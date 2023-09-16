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Знаменитая теннисистка снялась полностью обнаженной

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
801
Знаменитая теннисистка снялась полностью обнаженной

Известная в прошлом американская теннисистка Эшли Харклроуд произвела настоящий фурор в социальных сетях, снявшись полностью обнаженной. 38-летняя спортсменка, завоевавшая в свое время 8 одиночных и пять парных титулов ITF, показала, как выглядит перед приемом водных процедур.

Харклроуд без смущения сфотографировалась у себя в ванной комнате, позируя перед зеркалом, чем спровоцировала настоящий шквал восторженных комментариев.

Знаменитая теннисистка снялась полностью обнаженной

Напомним, что Эшли Харклроуд обрела знаменитость, став первой американской теннисной звездой, которая снялась обнаженной для журнала Playboy.

Видео дня
Знаменитая теннисистка снялась полностью обнаженной
Знаменитая теннисистка снялась полностью обнаженной
Знаменитая теннисистка снялась полностью обнаженной
Знаменитая теннисистка снялась полностью обнаженной
Знаменитая теннисистка снялась полностью обнаженной
Знаменитая теннисистка снялась полностью обнаженной
Знаменитая теннисистка снялась полностью обнаженной

Спортсменка вызвала всплеск эмоций у болельщиков, когда в возрасте 16 лет появилась на Открытом чемпионате США 2001 года в чересчур тесных шортах. Она проиграла в первом же раунде.

Знаменитая теннисистка снялась полностью обнаженной

Последнее время Эшли перебралась на OnlyFans, где радует подписчикам снимками топлес.

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