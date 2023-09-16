Знаменитая теннисистка снялась полностью обнаженной

Известная в прошлом американская теннисистка Эшли Харклроуд произвела настоящий фурор в социальных сетях, снявшись полностью обнаженной. 38-летняя спортсменка, завоевавшая в свое время 8 одиночных и пять парных титулов ITF, показала, как выглядит перед приемом водных процедур.

Харклроуд без смущения сфотографировалась у себя в ванной комнате, позируя перед зеркалом, чем спровоцировала настоящий шквал восторженных комментариев.

Напомним, что Эшли Харклроуд обрела знаменитость, став первой американской теннисной звездой, которая снялась обнаженной для журнала Playboy.

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Спортсменка вызвала всплеск эмоций у болельщиков, когда в возрасте 16 лет появилась на Открытом чемпионате США 2001 года в чересчур тесных шортах. Она проиграла в первом же раунде.

Последнее время Эшли перебралась на OnlyFans, где радует подписчикам снимками топлес.

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