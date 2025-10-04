Знаменитая рестлерша вышла в ринг 'голая' и поразила интернет: фото собрали 18 млн просмотров

Титулованная американская рестлерша Торри Энн Уилсон произвела настоящий фурор на турнире WWE Judgment Day. Модель и спортсменка появилась в откровенном купальнике, спровоцировав настоящий шквал комментариев.

Сам момент случился 18 мая 2003 года в Charlotte Coliseum, Шарлотт, Северная Каролина, однако в октябре 2025-го обрел новую жизнь в сети. За несколько дней снимки Уилсон собрали порядка 18 млн просмотров. Пользователи назвали ее наряд "голым купальником".

Тори родилась в июле 1975 года в городе Бойсе. Она прославилась благодаря выступлениям в крупных рестлинг-промоушнах WCW и WWE.

Свою карьеру Уилсон начала после победы в фитнес-конкурсе "Мисс Галактика" в 1998 году.

Уже через год она подписала контракт с WCW, где выступала до 2000-го, а с 2001-го продолжила карьеру в WWF (позднее WWE). В 2019 году её имя было внесено в Зал славы WWE.

Помимо рестлинга, Уилсон занималась модельной деятельностью. Она дважды появлялась на страницах журнала Playboy и украшала обложки таких изданий, как FHM, Ironman, Oxygen, Physical и Planet Muscle.

