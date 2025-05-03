Знаменитая олимпийская чемпионка женится на партнерше по сборной, с которой живет уже 12 лет. Фото

Чешская трёхкратная олимпийская чемпионка с конькобежного спорта Мартина Сабликова объявила о намерении выйти замуж за свою давнюю спутницу жизни — Николу Здрагалову, также бывшую участницу национальной сборной. О личной жизни Сабликова рассказала в своих соцсетях, подчеркнув, что решила сделать это только потому, что появились попытки вмешаться в её приватную сферу.

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По словам 37-летней конькобежки, с 29-летней Здрагаловой они вместе уже более 12 лет, и всё это время были счастливы вдвоём.

"Я всегда оберегала свою частную жизнь — и это не изменится. Но раз уж кто-то решил говорить за меня, пусть теперь прозвучит от меня напрямую: мы с Никки пара. Она — моя опора, мы счастливы, и нам хорошо вместе", — написала Сабликова в Instagram.

Мартина Сабликова – одна из величайших стайеров в истории конькобежного спорта.

Она трёхкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира и Европы в классическом многоборье, а также 16-кратная чемпионка мира на отдельных дистанциях, включая рекордные 10 побед подряд на 5000 м.

Кроме того, она 11 раз выигрывала Кубок мира на длинных дистанциях, является рекордсменкой мира и трижды признавалась лучшей спортсменкой Чехии. Специализируется на дистанциях от 1500 до 10 000 метров.

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