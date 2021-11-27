Знаменитая фитнес-модель вышла на пляж голой в прозрачном платье-сетке. Фотофакт

Максим Иншаков
Раздевалка
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Знаменитая фитнес-модель вышла на пляж голой в прозрачном платье-сетке. Фотофакт

Британка Элиза Роуз Уотсон стала настоящей звездой Instagram, после того, как пошла в спортзал и стала сниматься в соблазнительных фотосессиях. На аккаунт 32-летней фитоняшки подписано более 1,7 млн подписчиков.

Недавно Уостон вызвала настоящий пожар в комментариях, снявшись в провокационном наряде на одном из жарких пляжей. В кадре девушка позирует на фоне тропических зарослей.

На ней надето платье в небольшую сетку, которая абсолютно не скрывает факта отсутствия любого белья под ним.

Элиза Уотсон
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Элиза Уотсон в прозрачном платье

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться и другими снимками британской красотки.

Элиза Уотсон в боксерских перчатках
Элиза Уотсон в откровенном наряде
Элиза Уотсон в прозрачном белье
Элиза Уотсон с напарницей
Элиза Уотсон
Элиза Уотсон дома
Элиза Уотсон в желтом