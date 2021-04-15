Знаменитая фитнес-модель полностью разделась на пляже

Знаменитая болгарская фитнес-модель Янита Янчева, на Instagram которой подписались 1,7 миллиона человек, поделилась полностью обнаженным снимком из мексиканского Тулума.

Спортсменка обратилась к подписчикам, подняв тему любви к себе и своему телу. Она написала, что никто из людей не должен стесняться своей внешности, поскольку внутри каждого из нас есть нечто значительно более удивительное и значимое – душа.

Янчева начала свой путь в спорте не с фитнеса, а с художественной гимнастики. В 2008 году ее жизнь круто изменилась после того, как она приняла участие в реалити-шоу "Последний герой". Сильно похудев на проекте, Янита решила записаться в тренажерный зал, что и предопределило ее будущее.

Сейчас она живет в Нидерландах и воспитывает дочь с любимым мужем, который также занимается фитнесом. Она является мотивацией и примером для подражания для многих людей, которые ведут здоровый образ жизни и увлекаются спортом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Янчева снялась в белье и удивила поклонников тем, как изменился ее внешний вид за последние 10 лет.