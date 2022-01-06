Знаменитая фитнес-модель полностью обнаженной поздравила поклонников с Новым годом

Максим Иншаков
Раздевалка
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Али Ромеро

Знаменитая американская фитнес-модель Али Ромеро решила поразить своих подписчиков, оригинально поздравив их с новогодними праздниками. Спортсменка, на которую подписано больше 100 000 человек в Instagram, устроила откровенную провокацию.

В кадре Ромеро предстала полностью обнаженной в шапке Деда мороза. Интимные части тела фитоняшка прикрыла коробками с подарками.

Али Ромеро в шапке Деда мороза
Али Ромеро обнаженная
Видео дня

Фанаты по-достоинству оценили снимки, устроив в комментариях батл из признаний в любви.

Али Ромеро топлес
Али Ромеро голая в ванной

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться и другими фото американской красотки.

Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро
Али Ромеро

Как сообщал, OBOZREVATEL знаменитая американская фитнес-модель Стефани Мари надела "голый" купальник, возбудив свою полуторамиллионную армию подписчиков.