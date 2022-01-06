Знаменитая фитнес-модель полностью обнаженной поздравила поклонников с Новым годом

Знаменитая американская фитнес-модель Али Ромеро решила поразить своих подписчиков, оригинально поздравив их с новогодними праздниками. Спортсменка, на которую подписано больше 100 000 человек в Instagram, устроила откровенную провокацию.

В кадре Ромеро предстала полностью обнаженной в шапке Деда мороза. Интимные части тела фитоняшка прикрыла коробками с подарками.

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Фанаты по-достоинству оценили снимки, устроив в комментариях батл из признаний в любви.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться и другими фото американской красотки.

Как сообщал, OBOZREVATEL знаменитая американская фитнес-модель Стефани Мари надела "голый" купальник, возбудив свою полуторамиллионную армию подписчиков.