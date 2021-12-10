Зинченко категорически отреагировал на шутку Зеленского про свою жену. Видео

Футболист сборной Украины Александр Зинченко остался дома с маленькой дочкой Евой, в то время как его супруга, журналистка Влада Седан, вела торжественное мероприятие в Киеве по случаю 30-летия Украинской Ассоциации футбола. В один из моментов президент Украины Владимир Зеленский пошутил по поводу Влады, вызвав у Зинченко бурную реакцию.

Соведущий Седан отметил, что игрок "Манчестер Сити" просил ее "без фотографии с президентом не возвращаться". В ответ Зеленский с юмором заявил, что "есть шанс не возвращаться", добавив, что это "последствия старой профессии", намекая на работу в "Квартале 95". В итоге президент сделал селфи и с Владой.

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Зинченко у себя в Instargam выложил видео, где говорит "Нет-нет-нет", в ответ на шутку Владимира Александровича. В кадр также попал мопс Луи, с которым футболист смотрел трансляцию.

"Луи просил передать, что ему эта шутка не понравилась. Верните жену домой!" – прокомментировал ролик Зинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист львовского "Руха" Андрей Борячук поделился воспоминаниями о том, как его бывшая девушка, телеведущая Влада Щеглова (Седан), ушла к его коллеге Александру Зинченко.

25-летний форвард не держит зла на бывшего друга, хотя не знает, как бы повел себя с ним при встрече.