Журналистку американского клуба назвали 'самой сексуальной репортершей в истории человечества'. Фото

Телерепортёр баскетбольного клуба "Майами Хит" Триш Кристакис обрела новую славу в соцсетях после завершения сезона НБА. Поводом для всплеска популярности послужило её фото в облегающем платье, опубликованное после поражения команды от "Кливленда" в плей-офф.

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Пользователи мгновенно отреагировали: пост набрал миллионы просмотров, а в комментариях её окрестили "самой сексуальной журналисткой в истории человечества".

31-летняя Кристакис родилась в пригороде Чикаго и имеет греко-американские корни. Она окончила Университет Иллинойса, а в профессиональную журналистику пришла через бейсбольный клуб "Чикаго Кабс".

За последние годы Триш освещала множество спортивных событий на телевидении, включая НБА и NCAA, а с 2021 года работает в "Майами Хит".

Несмотря на то, что клуб завершил сезон досрочно, Кристакис осталась в центре внимания. Она присоединилась к команде CBS для освещения этапа Формулы-1 в Майами.

Вне работы Триш активно занимается спортом, помогает приютам для животных и продвигает здоровый образ жизни.

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