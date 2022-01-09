Жуниор Мораес выложил редкое фото своей жены в купальнике. Фотофакт

Футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес свое межсезонье проводит на этнической родине. 34-летний нападающий у себя в Instagram выложил фотографии с бразильского пляжа.

На снимке Мораес запечатлен вместе со своими детьми и супругой Присциллой Мародин. Девушка отказывается быть такой же публичной личностью, как ее супруг. Она закрыла свой Instagram, а ее фотографии в купальнике являются большой редкостью для общественности.

В кадре Присцилла сидит рядом с семьей. Заметно, что как и Жуниора, девушка следит за собой в тренажерном зале, поддерживая отличную физическую форму.

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"Ресифи — прекрасное место с приветливыми людьми и прекрасными эмоциями. Как хорошо приехать сюда и зарядиться энергией, которой хватит на целый год", – подписал кадр Мораес.

Напомним, что Жуниор в декабре прошлого года продлил на полгода свой контракт с "горняками".