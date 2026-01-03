Жену знаменитого футболиста раздел Grok, собрав 1.8 млн просмотров и спровоцировав скандал. Фотофакт

Актриса Сара Саламо, жена полузащитника "Бетиса" Иско, публично обвинила искусственный интеллект Grok от X в создании сексуализированных изображений с ее участием без согласия. Скандал разгорелся после того, как Саламо рассказала об этом в личном аккаунте в X.

На снимке робот сделал из невинного кадра 33-летней испанки, эротический снимок, на котором та изображена в бикини с игривым выражением лица.

По словам Сары, проблема для нее не новая. Она заявила, что на протяжении многих лет отказывалась от ролей, потому что отдельные сцены из художественных фильмов с ее участием вырывали из контекста и выкладывали на порносайты.

Саламо подчеркнула, что воспринимала это как форму насилия не только как актриса, но и как мать, поскольку речь идет о ее детях, их окружении и том, с чем им придется столкнуться в будущем.

Теперь, отметила она, даже уход из профессии не дает защиты. По словам Саламо, с появлением искусственного интеллекта стало достаточно "ИИ и нуля совести", чтобы снова сексуализировать женщину без ее согласия, изменить ее изображение, тело и жесты, превратив в объект.

Актриса отдельно подчеркнула, что проблема не в технологиях как таковых, а во власти и культуре, где женские тела считают "редактируемыми, доступными и пригодными для повторного использования", а желание путают с правом, а насилие с шуткой.

"Самое страшное не в фальшивом изображении. Самое страшное в том, как легко это делается и как мало кого это возмущает", – написала Саламо в X.

Публикация вызвала широкий резонанс в соцсетях собрав за сутки почти 1.8 млн просмотров.

