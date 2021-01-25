Фотографии американской женской сборной по бодибилдингу, которые были сделаны за кадрами знаменитого конкурса "Мисс Олимипия", вызвали фурор в интернете.

На снимках спортсменки был засняты после выступлением в спортивных костюмах и с остатками соревновательного грима на лице. Из-за яркой вспышки фотографа, макияжа, а также длительного употребления гормональных препаратов, команда США выглядела совсем не женственно, на что и обратили внимание комментаторы в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети стал популярным ролик неизвестной американской культуристки, позирующей перед выступлением на соревновании.

У спортсменки настолько маленький процент жира в организме, что ее силиконовая грудь визуально словно отделена от тела. Такой эффект "четырех грудей" вызвал шок пользователей в интернете.