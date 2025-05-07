Жена знаменитого голкипера снялась в крошечном бикини и поразила сеть. Фото

Известная итальянская телеведущая и супруга немецкого голкипера Лориса Кариуса – Дилетта Леотта – взорвала соцсети серией откровенных фотографий в крошечном розовом бикини. Кадры были сделаны во время её отдыха на Сицилии.

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33-летняя звезда DAZN позировала на борту яхты, демонстрируя фигуру, которая впечатлила её многомиллионную аудиторию в Instagram – на Дилетту подписано более 9,2 млн человек.

Комментарии под снимками быстро заполнились восторженными отзывами: многие называли Кариуса "самым счастливым мужчиной в мире", а саму телеведущую – "настоящим солнечным лучом".

Леотта и Кариус начали встречаться в конце 2022 года, вскоре поженились и в августе 2023-го стали родителями дочери по имени Ария.

Пока Кариус, бывший вратарь "Ливерпуля" и "Ньюкасла", продолжает карьеру в немецком "Шальке", его супруга успешно совмещает телевидение и активную жизнь в соцсетях.

Леотта регулярно радует подписчиков стильными и смелыми образами, и новая серия снимков лишь подтвердила её статус одной из самых ярких фигур итальянского телевидения.

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