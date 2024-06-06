Жена знаменитого футболиста снялась в прозрачном платье без бюстгальтера. Фото

Супруга лидера сборной Бельгии и английского "Манчестер Сити" Кевина ДеБрюйне "заставила фанатов упасть в обморок", после своей фотосессии в прозрачном платье, пишет The Sun. 30-летняя красотка, у которой 628 000 подписчиков в Instagram поразила пикантными снимками.

На фотографии Мишель Лакруа позирует в черном платье без бюстгальтера, которое обвивает ее шею и доходит до щиколоток.

Снятые кадры Лакруа выложила в соцсеть, спровоцировав шквал восторженных комментариев.

30-летняя Мишель также поделилась коротким видео, на котором она красуется в этом же платье, но уже где-то на природе.

Мишель родилась 8 декабря 1993 года в Генке. В детстве занималась легкой атлетикой, в 19 лет снялась в фильме "Нубы", позднее работала в рекламном агентстве. С футболистом она познакомилась в 2013-м.

В 2016-м у пары родился первенец – сын Мэйсон. В 2018 году на свет появился второй – Роум. А в сентябре 2020 года родилась и дочка – ее назвали Сури. Кстати, свадьбу пара сыграла в июне 2017-го.

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