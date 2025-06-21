Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила своей фигурой в бикини. Фото

Кристина Яремчук, жена нападающего сборной Украины по футболу Романа Яремчука, порадовала фанатов яркими фото с пляжа в Бодруме. В своем Instagram она показалась в стильном желтом бикини с плавками на завязках, который отлично подчеркнул её стройную фигуру.

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Снимки молодой девушки с курорта в Бодруме произвели настоящий пожар в комментариях. Поклонники украинки не смогли сдержать эмоций, завалив ее огненными смайлами и эмоджи в виде сердечек.

Отметим, что это уже не первый раз, когда фотографии Кристины Яремчу собирают сотни лайков в сети. В январе девушка произвела фурор кадрами с Греции.

Яремчуки вместе уже семь лет, и их отношения часто вызывают восхищение у поклонников. Второй половинке нашего знаменитого футболиста 27 лет, она из Чернигова. Они познакомились, когда Кристина была всего двенадцатилетней девочкой — это случилось на кассе в супермаркете. В 2019 году у них родился сын Никита.

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