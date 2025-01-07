Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте. Фото

Кристина Яремчук, супруга нападающего сборной Украины Романа Яремчука, удивила поклонников яркими фотографиями с греческого пляжа. На снимках, опубликованных в Instagram, Кристина предстала в стильном черном купальнике с откровенным вырезом, который подчеркнул ее идеальную фигуру.

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Эти снимки с пляжа стали настоящим хитом в соцсетях. Фанаты в комментариях не смогли сдержать эмоций: "Вау! Теку", "Огоо", "Топчик". Некоторые даже назвали её "бАгиней", а другие отметили: "Похорошела на Глифаде". Очевидно, что отдых под ярким солнцем проел Кристине на пользу.

Пара состоит в браке уже семь лет, и их союз часто вызывает восхищение у поклонников. Кристине, ей 27 лет и она родом из Чернигова. Пара познакомилась на кассе в супермаркете, когда девушке было всего двенадцать лет. В 2019-м у Яремчуков родился сын Никита.

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