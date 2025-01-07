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Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
2,1 т.
Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте. Фото

Кристина Яремчук, супруга нападающего сборной Украины Романа Яремчука, удивила поклонников яркими фотографиями с греческого пляжа. На снимках, опубликованных в Instagram, Кристина предстала в стильном черном купальнике с откровенным вырезом, который подчеркнул ее идеальную фигуру.

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Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте. Фото
Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте. Фото

Эти снимки с пляжа стали настоящим хитом в соцсетях. Фанаты в комментариях не смогли сдержать эмоций: "Вау! Теку", "Огоо", "Топчик". Некоторые даже назвали её "бАгиней", а другие отметили: "Похорошела на Глифаде". Очевидно, что отдых под ярким солнцем проел Кристине на пользу.

Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте. Фото

Пара состоит в браке уже семь лет, и их союз часто вызывает восхищение у поклонников. Кристине, ей 27 лет и она родом из Чернигова. Пара познакомилась на кассе в супермаркете, когда девушке было всего двенадцать лет. В 2019-м у Яремчуков родился сын Никита.

Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте. Фото

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Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте. Фото
Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте. Фото
Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте. Фото
Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте. Фото
Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте. Фото
Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте. Фото
Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте. Фото
Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте. Фото
Жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте. Фото

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