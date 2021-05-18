Жена знаменитого футболиста разделась топлес в спа-салоне. Фотофакт

Жена лидера сборной Аргентины и французского ПСЖ Мауро Икарди поразила 7-миллионную армию своих поклонников в Instagram, опубликовав эротическое фото, на котором запечатлена топлес и в очень откровенных стрингах.

На первом снимке 34-летняя Ванда Нара сидит в купальнике на бортике бассейна, развернувшись от оператора в полоборота. На втором девушка уже сняла верх купальника, придерживая обнаженную грудь рукой.

"Какая фотография лучше? Первая или вторая? Спа-салон дома", – подписала пост Ванда.

Фотографии появились всего через 24 часа после того, как Икарди сообщил ПСЖ, что хочет покинуть клуб .

Икарди добился огромного успеха на Парк-де-Пренс, когда в 2019 году перешел в ПСЖ на правах аренды из миланского "Интера", забив 20 голов и сделав четыре результативные передачи в 34 матчах.

Но нападающий с тех пор боролся с трудностями с тех пор, как подписал контракт с парижанами на постоянной основе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ванда в молодости подрабатывала, снимаясь в порно-фильмах.

Ранее Мауро Икарди угодил в пикантную ситуацию во время своего отдыха в Африке. Развлекаясь со смартфоном, форвард случайно выложил в сеть фото своей обнаженной супруги, которая готовилась принять душ.