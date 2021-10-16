Жена Зинченко сверкнула в шортиках за рулем и показала дочь

Супруга капитана сборной Украины по футболу Александра Зинченко, Влада Щеглова (Седан), и во время декретного отпуска не расстается с соцсетями. 25-летняя красавица регулярно приоткрывает завесу над своей жизнью в Манчестере, где муж выступает за "МанСити".

Свежее фото тележурналистки на ее странице в Instagram за считанные часы собрало десятки тысяч "сердечек". Влада появилась в автомобиле в коротких шортиках, оригинальном клетчатом свитере с сердечками и черном берете.

Чуть ранее девушка позировала в ресторане, назвав кадр "Пауза на кофе".

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"Особая осень" позволяет Владе выгуливать в коляске маленькую дочь по улицам.

При этом она совсем не стесняется показывать фотографии Евы, которая родилась 1 августа.

Похоже, супруга футболиста прекрасно себя чувствует и в роли мамы.

Однако при этом Влада и о себе не забывает, радуя себя нарядами в розовых тонах – под цвет коляски.

А порой может предстать и в других цветах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зинченко в чужих шортах вышел на тренировку "МанСити". Александр уже восстановился после травмы, а его команда в чемпионате Англии играет 16 октября против "Бернли".

Ранее беременная жена Зинченко снялась в прозрачном платье.