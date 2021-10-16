Жена Зинченко сверкнула в шортиках за рулем и показала дочь
Супруга капитана сборной Украины по футболу Александра Зинченко, Влада Щеглова (Седан), и во время декретного отпуска не расстается с соцсетями. 25-летняя красавица регулярно приоткрывает завесу над своей жизнью в Манчестере, где муж выступает за "МанСити".
Свежее фото тележурналистки на ее странице в Instagram за считанные часы собрало десятки тысяч "сердечек". Влада появилась в автомобиле в коротких шортиках, оригинальном клетчатом свитере с сердечками и черном берете.
Чуть ранее девушка позировала в ресторане, назвав кадр "Пауза на кофе".
"Особая осень" позволяет Владе выгуливать в коляске маленькую дочь по улицам.
При этом она совсем не стесняется показывать фотографии Евы, которая родилась 1 августа.
Похоже, супруга футболиста прекрасно себя чувствует и в роли мамы.
Однако при этом Влада и о себе не забывает, радуя себя нарядами в розовых тонах – под цвет коляски.
А порой может предстать и в других цветах.
Как сообщал OBOZREVATEL, Зинченко в чужих шортах вышел на тренировку "МанСити". Александр уже восстановился после травмы, а его команда в чемпионате Англии играет 16 октября против "Бернли".