Жена Ярмоленко поразила формами в мини-купальнике

Супруга одного из лидеров сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко поделилась с публикой яркими кадрами с морского курорта. Во время небольшой паузы в чемпионате Англии, где Андрей играет за "Вест Хэм", 32-летний футболист увез Инну из холодного Лондона в теплые края.

Там супруги Ярмоленко встретились с бывшим тренером киевского "Динамо" Сергеем Ребровым и его женой Анной. Специалист сейчас работает в ОАЭ в клубе "Аль-Айн".

На своей страничке в Instagram Инна похвасталась потрясающей фотографией в бикини на пляже. "С пристрастием к солнцу", – подписала девушка снимок на английском.

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Несмотря на то, что красавица уже родила трех детей, она пребывает в отличной форме.

Андрей и Инна женаты уже более 10 лет.

Несмотря на занятость, футболист старается уделять свободное время супруге, о чем она рассказывает в сети.

Сейчас семья воспитывает трех сыновей. Самый младший, Максим, родился в октябре 2020 года, но уже побывал на море.

Самому старшему, Ивану, уже восемь, а Данилу – шесть.

Инна гордится своими детьми, но умеет и пошутить. "Все свое ношу с собой", – подписала красотка фотографию с сыновьями на заднем сиденье автомобиля.

Писали, что девушка работала в американском благотворительном фонде.

Андрей выступает за лондонский клуб с 2018 года, а его контракт рассчитан до лета 2022-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучший гол в истории сборной Украины забил Ярмоленко на Евро-2020. Шева и Ребров – в топ-3.

В то же время Криштиану Роналду похвастался отдыхом в Эмиратах: "Наслаждайтесь видом".